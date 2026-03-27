囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）を制し、初の棋聖戴冠（たいかん）を果たした芝野虎丸棋聖（２６）が２７日朝、第７局が行われた神奈川県箱根町の「ホテル花月園」で一夜明けての記者会見に臨んだ。「無心」と揮毫（きごう）した色紙を手に「第７局はあまり緊張せずに打つことができたのがよかった。昨日、いろんな方に連絡をいただいてうれしかった」と喜