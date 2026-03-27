秩父鉄道が続伸している。２６日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を５３億円から５５億円（前期比４．２％増）へ、営業利益を１億９０００万円から５億円（同６４．５％増）へ、純利益を１億１０００万円から３億４０００万円（同３．０倍）へ上方修正したことが好感されている。 貨物部門の輸送数量が減少した一方、旅客部門の人員が年度後半も引き続き増加したことが要因。また、電力費単価が想