アイ・アールジャパンホールディングスは反発。この日午後１時ごろ、これまで未定としていた２６年３月期連結業績予想について売上高を６１億３０００万円（前期比６．０％増）、営業利益を１２億７０００万円（同２６．４％増）と発表した。現時点の業績動向を踏まえたという。同じく未定としていた配当予想は２８円（前期２０円）とした。これを好感した買いが入っている。 出所：MINKABU PRESS