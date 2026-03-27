「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日正午現在で、三菱地所が「売り予想数上昇」で１位となっている。 ２７日の東証プライム市場で、菱地所が続落。国土交通省が１７日に発表した２６年１月１日時点の公示地価は、全用途の全国平均が前年比で２．８％上昇した。５年連続でのプラスとなり、伸び率はバブル期以降で最大だった。同社は都心部を中心に土地やオフィスビルを保有し、地価上昇は