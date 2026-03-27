坪田ラボは大幅反落している。２６日の取引終了後、ロート製薬が同日から子ども向け目薬「ロートアイビジョン」を発売したと発表した。同製品は坪田ラボの研究知見をもとにロートが開発を推進してきたＴＬＭ－０１８に関連する製品だが、坪田ラボに買い向かう姿勢は限られ、直近の株価の戻りを受けた利益確定売りに押された。ロートの発表によると、デジタルデバイス使用に起こりやすい目表面の炎