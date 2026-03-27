「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２７日午後１時現在でソフトバンクグループが「買い予想数上昇」５位となっている。 ソフトバンクＧは４連騰、今週２３日に株式分割後の安値である３３６５円まで売り込まれたが、その後は着実に買いが流入し底値離脱の動きをみせている。英半導体設計アーム・ホールディングス＜ARM＞が、自社製のデータセンター向け半導体を開