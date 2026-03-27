セブン銀行は後場に入り上げ幅を拡大している。この日午後１時ごろ、伊藤忠商事傘下のファミリーマートとＡＴＭ設置契約を締結したと発表した。昨年９月に結んだ伊藤忠との資本・業務提携に基づく戦略的施策によるもの。今春ごろから全国のファミリーマート店舗を対象に順次設置を進め、４年程度で約１万６０００台の設置を目指す。これを受け、株価は前日比３％超高の２８４円まで上昇する場面があった