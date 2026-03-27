橋本総業ホールディングスが反発している。この日、アイナボホールディングスと経営統合に関する検討を開始すると発表しており、好材料視されている。 両社はともに住宅設備機器の販売などを手掛けているが、互いの強みである「管材・設備流通」と「内外装・住宅設備領域における販売・施工機能」を融合させることで、商材・販路の補完関係を構築し、住環境インフラにおける総合的な競争力を強化することが狙い