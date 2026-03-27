FWビクトル・ギェケレシュがハットトリックの活躍でスウェーデン代表を北中米ワールドカップ欧州プレーオフ決勝に導いた。ウクライナ代表のセルゲイ・レブロフ監督も「信じられないほど素晴らしかった」と脱帽している。スウェーデンメディア『スポーツ・ブラデット』が伝えた。2大会ぶりの出場を目指すスウェーデンは前半6分、MFベンジャミン・ニグレンのクロスをギェケレシュがゴール前で合わせて幸先よく先制点を奪った。さ