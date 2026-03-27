福島ユナイテッドFCは27日、FW村上⼒⼰(22)とDF宝納拓⽃(21)が今季から発足する福島ユナイテッドFCセカンドへ期限付き移籍することを発表した。期間は2027年1月31日までとしている。福島セカンドは東北社会人1部を戦うみちのく仙台FCを今季からセカンドチーム化し、名称変更したもの。みちのく仙台FCは福島に経営参画しているスポーツX株式会社の傘下だった。村上は東洋大出身のルーキーで今季ここまで出