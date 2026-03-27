Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬X¤Ç°¦Ç­¤Î¡È¥Ä¥Ê¤¯¤ó¡É¤Î4ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡£¥­¥åー¥È¤Ê¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡È¥Ä¥Ê¤¯¤ó¡É¤ò·ã¼Ì¤Ê¤É°¦Ç­¥·¥ç¥Ã¥È①～④ ¢£¡ÈHAPPY BIRTHDAY¡É¤Î¶â¿§¥Ð¥ëー¥ó¤ÎÎÙ¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤ë¥Ä¥Ê¤¯¤ó º´µ×´Ö¤Ï¡Öº£Æü¤Ï²æ¤¬º´µ×´Ö²È¤Î´Å¤¨¤óË·²¦»Ò¡ª¡ª¡ª¥Ä¥Ê¤¯¤ó¤Î4ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¥Ä¥Ê¡ª¡ª¡ª¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡ªÂç¹¥¤­¤À¤è¡ª¡ª