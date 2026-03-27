前田敦子が自身のInstagramを更新し、写真集『Beste』のメイキング＆オフショットを多数披露した。 【写真】ウィーンの思い出が詰まった前田敦子の写真集『Beste』の13枚のオフショット ■ラスト写真集『Beste』の重版が決定 2月13日に発売した“最後”の写真集『Beste』（講談社）が大好評につき、重版が決定した。 前田は「写真集『Beste』重版が決まりました嬉しいデジタル版でもたくさんの1位をありがとう！熱量が