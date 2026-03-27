JRAは27日、第56回（GI、中京芝1200m）の枠順を発表した。史上2頭目の連覇を期すサトノレーヴは5枠9番、ラストランで悲願のGIタイトルを目指すナムラクレアは7枠13番、スプリント界の世代交代を狙うパンジャタワーは1枠1番から発走する。 ■良馬場なら極端な枠は割引 過去10年、複数勝利を挙げているのは2枠【2.3.1.14】、7枠【2.2.1.25】、5枠【2.1.3.14】、1枠【2.0.1.17】。続いて3枠【1.1.0.18】、8枠【1.1.0.18