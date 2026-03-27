レッドソックスは26日（日本時間27日）、敵地でレッズとの開幕戦を迎え、3－0で勝利した。ただ、吉田正尚外野手に出番はなく、米記者は「チームに彼の居場所はない」と明言。夏のトレード期限までにトレードされる見込みと伝えた。 ■外野手＆DH枠いっぱい 開幕戦のマウンドに立ったのは、エース左腕ギャレット・クロシェ投手。レッズ打線を6回3安打無失点、2四球8三振に封じると、後を受けたリリ