プロ野球のセ・パ両リーグが２７日夜、開幕する。２年ぶりのセ・リーグ優勝と１４年ぶりの日本一奪回を目指す読売巨人軍は、昨年覇者の阪神タイガースと対戦する。試合が行われる東京ドームには朝から多くのファンが駆けつけていた。巨人の開幕投手を務めるのは、ドラフト１位の新人・竹丸和幸投手（２４）（鷺宮製作所）。新人が開幕戦に先発するのは、球団としては６４年ぶり。今季は投打ともに若い新戦力の台頭に期待がかか