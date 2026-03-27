「めざせ３００万円」岡山市が姉妹都市の米カリフォルニア州サンノゼ市に贈った桃太郎像の盗難事件を受け、岡山市は２６日、銅像再建のためのクラウドファンディング（ＣＦ）を始めた。発案は昨夏に海外派遣事業でサンノゼ市を訪れた岡山市の中学生８人で、「私たちの桃太郎は負けない。サンノゼのジャパンタウンに、再び友好のシンボルを」と協力を呼び掛けている。銅像は高さ約１・５メートル、重さ約３００キロ。１９９３年