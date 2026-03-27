スキンケアは変えていないのに、なんだか肌の調子が上がらない…。そんな違和感を覚えていませんか？40代に入ると、乾燥やごわつき、くすみなどが重なり、自己流ケアでは追いつかないと感じる場面も増えてきます。そこで今回試してみたのが、フェイシャルサロンという選択肢。六本木にある「シーボン コンセプトショップ」で体験したケアが、想像以上に“肌の立て直し”につながったのでレポートします。たった40分で実感。肌だけ