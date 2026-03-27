フジテレビの動画配信サービス・FODで配信中の『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2026』の中継テーマソングに、相川七瀬の新曲「Challengers」が決まった。きょう27日18時からの『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2026 開幕戦』中継で初披露される。相川七瀬同楽曲は、リーグ優勝・日本一奪還を目指すチームの覚悟と、何度でも挑戦を続ける選手たちの姿、そしてそれを支えるファンの想いを重ねて制作されたもの。球場の熱気とシンクロするよ