厚手のアウターでカバーしていた下腹をアウターのいらない季節を迎えてスッキリと引き締めていきたいもの。でも、いくらダイエットを頑張っても下腹に付いた贅肉はなかなか落ちてくれません。そこで習慣に採り入れたいのが１日５回でOK、下腹の凹ませ効果大のピラティスの簡単エクササイズ【ヘッド・ロールアップ】です。ヘッド・ロールアップ腹筋運動に似たシンプルなエクササイズで、お腹周りの筋肉にダイレクトにアプローチでき