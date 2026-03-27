同じベッドで目覚めた翌朝、「寂しい」「戻りたくない」と漏らす女性に対し、男性は優しくキス。しかし、その男性が別の女性に思いを寄せていることから、スタジオでは「あれは……?」「分からないところ」などと疑問の声が上がった。『ラブパワーキングダム2』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○優しく寝起きのキス25日に配信されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第7話では、前回の「3rdモテVOTE」