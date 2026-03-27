恋愛では、「忘れられない女性」と「最終的に選ばれる女性」が一致するとは限りません。強く印象に残る相手と、人生を共にしたいと思う相手は、男性の中で別の基準で判断されることがあります。では、男性が最終的に選ぶのはどんな女性なのでしょうか？一緒にいる未来が自然に想像できる特別な努力をしなくても、日常を共有するイメージが浮かぶ女性は、男性にとって現実的な選択になります。将来を考えたときに違和感がないことは