１月期ドラマに、犯罪に巻き込まれた主人公が自ら罪を犯すシチュエーション劇が２作あった。フジテレビ系「夫に間違いありません」と日本テレビ系「身代金は誘拐です」。?出頭?して罪を償うのは同じだが、潔さが異なった。疑問を残したのは「夫に間違い」の主人公・聖子（松下奈緒）。夫の一樹（安田顕）だと認めた水死体が別人と判明したことから悪循環が始まった。一樹の助言から保険金返還を逃れることに決めたが、別人に偽