好きな男性とのLINE、徐々に返信が減ってきていませんか？それはやり取りの中で、男性の気持ちを冷めさせるようなことをしてしまっているのでしょう。そこで今回は、避けたい３つの「NG会話パターン」を紹介します。プライベートを“監視”しているような質問男性は自分の行動を管理されることに敏感。「誰と飲んでたの？」「今何してるの？」といった質問が続くと、「監視されている」と感じます。代わりに「一緒に楽しめたなら良