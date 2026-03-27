Ｆ１日本グランプリ（ＧＰ、決勝２９日）が鈴鹿サーキットで２７日に開幕してフリー走行１回目（ＦＰ１）が行われ、ホンダが凱旋の舞台となるアストンマーティンはランス・ストロールが１分３５秒２９４で２１番手、ジャック・クロフォードが１分３６秒３６２で２２番手とまたもやワーストのワンツーとなった。ホンダの母国ＧＰでもやっぱり遅かった。ストロール、フェルナンド・アロンソに代わってＦＰ１に出走したクロフォー