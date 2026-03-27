RIZAPが運営するコンビニジム「chocoZAP」が、「女性専用店舗」「ちょこガチゾーン」「サードプレイス構想」の3つの新施策を導入し、利用動向の検証を開始することを3月24日に発表しました。更なる進化を目指し、“第2章”へのスタートを宣言した「chocoZAP」の挑戦とその背景について、メディア向けに行われた発表会で聞いてきました。女性専用店舗を出店し、利用動向の検証を開始した「chocoZAP」○“発足と拡大”のフェーズから