◆センバツ第９日▽準々決勝智弁学園１２―８花咲徳栄（２７日・甲子園）智弁学園（奈良）が４強入りを決めた。８点差をはね返す歴史的勝利。村上頌樹投手（阪神）を擁して初優勝した１６年以来、１０年ぶりの準決勝に進出した。＊＊＊【記録メモ】智弁学園が８点差逆転勝ち。甲子園では１９９７年夏の１回戦・市船橋１７−１０文徳、２０１４年１回戦・大垣日大１２ー１０（０ー８→最終１２ー１０）の８点差に並ぶ