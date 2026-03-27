静岡朝日テレビは４月９日（木）の深夜０時１５分から新番組「ロバート秋山＆富士彦のオレ達商店ＧＵＹ」をスタートする。「とびっきり！しずおか日曜版」の人気コーナーがレギュラー番組となる。ロバート秋山と富士彦が商店街を訪れ、人や文化を掘り下げていく地域密着型バラエティー。街には長年続く店、癖の強い店主、地元に根付いた文化、そしてまだ知られていない魅力が数多く眠っている。番組では２人の掛け合いと現地