お笑いコンビ・ラバーガールの飛永翼さんが2026年3月26日にXを更新し、東京・池袋のサンシャインシティにあるポケモンセンターでスタッフの女性が刃物で刺され死亡した事件について言及した。「本当にこういう事件は無くなって欲しい」複数の報道によると、事件は26日19時過ぎに発生した。サンシャインシティの「ポケモンセンターメガトウキョー＆ピカチュウスイーツ」で、店員の21歳の女性が男に刃物で刺されて死亡し、男もその場