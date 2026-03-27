毎日家族のご飯を作っていると、作ること自体も大変ですが、献立を考えるのもひと苦労。筆者の友人も毎日の料理を負担に感じていました。せめて週末だけでも解放されたいと考え、ついに週末の夕飯作りを放棄します。それに対する家族の反応は……？ 母の「夕飯作りお休み」宣言