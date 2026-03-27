2026年6月から放送予定の日曜劇場「VIVANT」（TBS系）の続編が埼玉県行田市でのロケでエキストラを募集したものの、応募が殺到したとして、応募が無効になる事態となった。「予想を超える大変多くのご応募」堺雅人主演ドラマ「VIVANT」。2023年7月に放送されて大人気ドラマとなり、続編の制作が決定した。そんな中、埼玉県行田市の公式Xは26年3月25日に「5月1日に行田市内で日曜劇場『VIVANT』の撮影が行われます。そこで、当日の