◆センバツ第９日▽準々決勝智弁学園１２―８花咲徳栄（２７日・甲子園）花咲徳栄（埼玉）は、２回表までに８―０と大きくリードしながら智弁学園（奈良）に逆転負け。過去のセンバツでの最大得点差逆転負けの記録（７点）を上回る“大どんでん返し”で、初めての４強入りを逃した。初回表に１死満塁のチャンスを作ると、４本のタイムリーと押し出し四球で一挙６得点。２回にも２点を追加し、８―０と差を広げた。先発は