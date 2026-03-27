本拠地ダイヤモンドバックス戦米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦に8-2で勝利した。開幕投手を務めた山本由伸投手が6回5安打6奪三振2失点の好投で今季初勝利。「1番・DH」で先発出場の大谷翔平投手は3打数1安打だった。米放送局「NBCスポーツ」で全米中継された一戦。米ファンからは「なんでこんなに偏ってるんだ？」と偏向ぶりに批判的な声が相次いだ。ドジャースが快勝