宮本浩次が、2026年4月14日より放送開始するドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』の主題歌に新曲「I love 人生！」が起用されたことを発表した。ドラマには、テレビ朝日系ゴールデン帯連続ドラマ初主演となる高橋一生を迎え、社会派「転生ヒューマンドラマ」を描く。新曲「I love 人生！」の歌詞に登場する「最後のヒーロー」というフレーズがドラマサイドにもインスピレーションを与え、サブタイトルとして起用されることとなっ