ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ミッキーモチーフの総柄がさりげなくて可愛い、ディズニーデザイン「サイド切替デニムパンツ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「サイド切替デニムパンツ」ミッキーモチーフ © Disney 価格：7,990円（税込