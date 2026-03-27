セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年3月27日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』寝そべりマスコットさくらVer.を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』寝そべりマスコットさくらVer. 登場時期：2026年3月27日より順次サイズ：全長約5×10×5cm種類：全4種（プー、ピグレット、イーヨー、ティガー）投入店舗：全