フィギュアスケート男子シングルのチャ・ヨンヒョンとキム・ヒョンギョム〔いずれも高麗（コリョ）大学〕は、世界選手権フリースケーティング出場に失敗した。韓国の次のシーズンの出場権は1枠に減少した。チャ・ヨンヒョンは27日（韓国時間）にチェコ・プラハのO2アリーナで開催された2026年国際スケート連盟（ISU）フィギュアスケート世界選手権男子シングルショートプログラムで技術点（TES）37．70点、芸術点（PCS）37．70点、