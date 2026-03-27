スペイン1部レアル・ソシエダードに所属するMF久保建英（24）が、復帰時期に言及した。地元ラジオ局「オンダ・セロ・エウスカディ」が26日にインタビューを公開。4月18日にアトレチコ・マドリードと対戦するスペイン国王杯決勝に向け、久保は「現時点で言えることは、間に合わせるということ。今は理学療法士や医療スタッフとともに、どうやって間に合わせるか、今よりも良いコンディションで到達できるか、取り組んでいるところ