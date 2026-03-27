ものまねタレント・原口あきまさ（50）の妻でタレントの福下恵美（41）が26日、自身のインスタグラムを更新し、長男が中学校を卒業したことを報告。親子ショットを公開し、家族の絆が伝わるエピソードを明かした。【写真】中学卒業の長男＆妻との親子3ショットが披露された原口あきまさ投稿では「2026年3月長男卒業しました 義務教育終了しました」と節目を迎えたことを報告。「幼い頃から何事にも敏感で泣き虫だった」と振