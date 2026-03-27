◇第98回選抜高校野球大会第9日準々決勝花咲徳栄 8―12 智弁学園（2026年3月27日甲子園）花咲徳栄（埼玉）は8点のリードを守れず智弁学園（奈良）に8―12で逆転負けし、選抜初のベスト4入りを逃した。8点差逆転は選抜史上初で、夏を含めても97年の市立船橋（17―10文徳）、14年の大垣日大（12―10藤代）と並び甲子園史上最大タイの逆転劇となった。初回1死満塁から5番・奥野敬太（3年）の右前適時打で先制。押し出し四