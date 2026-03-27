燃料価格の高騰を受けてトラックなど運送業に関わる3団体はきょう、「国民生活に重大な影響を及ぼす恐れがある」として、軽油を安定して確保出来る環境を整備するよう求めるなどの決議をまとめました。「頑張ろう！」「頑張ろう！」中東情勢が緊迫化し燃料価格が高騰するなか、きょう（27日）午前、自民党でトラック、ハイヤー・タクシー、バスの運送業界の3団体が政府や党に対応を求める決起大会を開催しました。3団体は、▼軽油