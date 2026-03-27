赤沢亮正経済産業相は27日の閣議後記者会見で、サウジアラビアなど中東3カ国の石油会社が日本国内で保管する「産油国共同備蓄」の放出を26日に始めたと明らかにした。3月中に約6日分を放出する。民間や国の備蓄と合わせて市場への流通量を増やし、供給不安を和らげる。当初は5日分の予定だった。産油国側と日本の石油元売り会社が契約手続きをする中で増えたという。月内に順次引き渡し作業を進める。