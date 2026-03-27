陸上自衛官の男が中国大使館に侵入した事件をめぐり、中国メディアは「最低限の謝罪すら行わない」として、日本政府の対応を批判しました。中国共産党系の国際紙「環球時報」は、「日本政府は最低限の謝罪すら行わず、その反応は『誠に遺憾』のひと言にとどまっている」と、日本政府の対応を批判する社説を掲載。日本政府の対応について、「問題を個人の行為に転嫁しようとしているが、こうした責任回避や切り離しは到底理屈が通ら