シャオミ・ジャパンは27日、同社が発売するAndroidスマートフォン「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」（Leitzphone）について、追加在庫の予約販売を3月31日10時から開始すると発表した。 価格は24万9800円。予約は同社WebサイトとXiaomi Storeで受け付けられる。 同機は、3月5日に発売されたAndroidスマートフォンで、当初から数量限定で販売されており、同社WebサイトやXiaomi Storeではすべての