Apple Musicは、個人プランに新規登録するユーザーを対象に、通常1カ月の無料体験期間を3カ月に延長するキャンペーンを実施している。期間は4月18日まで。 キャンペーンは、iPhoneやiPad、Mac、またはAndroidデバイスから個人プランに新しく登録するユーザーが対象となる。通常提供されている1カ月の無料期間が3カ月に拡大される。無料期間終了後は、キャンセルしない限り月額1080円