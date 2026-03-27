アップル（Apple）は、「iOS 18.7.7」と「iPadOS 18.7.7」を提供開始した。 今回のアップデートでは、セキュリティの脆弱性が修正されている。たとえば、攻撃者がネットワーク通信を傍受できる可能性がある脆弱性、アプリが機密性の高いユーザーデータにアクセスできる脆弱性、WebKitにおけるXSS（クロスサイトスクリプティング）の脆弱性などが修正されている。 「iOS 18」に対応す