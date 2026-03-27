新潟市北区で行方が分からなくなっていた70代男性が、新潟県警防犯アプリ「にいがたポリス」への情報提供をきっかけに無事保護されました。 23日午後4時前、新発田市の70代男性が新潟市北区の施設からいなくなったと110番通報がありました。 県警は行方を捜すとともに、防犯アプリ「にいがたポリス」に体格や服装など男性の特徴に関する情報を配信。翌24日午前7時頃ごろ、北区内で男性を目撃した人がアプリに掲載された特徴