ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは3月27日、投稿を更新。開幕戦を前にスタジアム入りした山本由伸選手のクールな私服姿を公開しました。【写真】山本由伸のクールな私服ショット「兄貴！今日から頼むな！！」同アカウントは「2度の優勝経験を持つ彼は、#OpeningDayLAに向けて準備万端だ」と英語でつづり、山本選手の写真を1枚載せています。黒いジャケットとトップスにベージュのパンツ、サングラスを合わせたスタイリッシ