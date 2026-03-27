モデルの紗栄子さんとサンディエゴ・パドレス所属のダルビッシュ有選手の息子でモデルの道休蓮さんは3月26日、自身のInstagramを更新。イケメンショットを公開しました。【写真】道休蓮のイケメンショット「フワフワ帽子とスニーカーも格好いいです」道休さんは「贈り物に感謝。ありがとう、Thom Browne」と英語でつづり、自身のソロショットを3枚を投稿しています。誕生日を迎え、ファッションブランドTHOM BROWNE（トム ブラウ