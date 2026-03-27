2026年現在、世界では厳しい局面が続いています。そういった中、自国の政治家が難題を解決していく力があるのかどうか、という点に興味がある方は多いでしょう。井沢元彦さんの著書『真・韓国の歴史なぜ「反日」を捨てられないのか』では、日本の教育の変遷を振り返りながら、間違った「エリート」を生んでしまう背景について解説しています。今回は本書から一部を抜粋し、本当のエリートとは何かをご紹介。組織を率いる人材に求