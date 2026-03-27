陸上自衛官の男が中国大使館に侵入した疑いで逮捕された事件について、小泉防衛相は「誠に遺憾」と述べました。陸上自衛隊の3等陸尉・村田晃大容疑者は今月24日、中国大使館に侵入した疑いがもたれています。小泉防衛相は27日朝の記者会見で、「実力組織である自衛隊において、規律の維持は大変重要」と述べた上で、「法と規律を遵守すべき自衛官が逮捕されたことは誠に遺憾」と述べました。その上で、捜査機関による捜査に「防衛